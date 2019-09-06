مصر تواجه الكاميرون فى ثان أيام بطولة العالم لناشئات الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة نظيره الكاميرون فى إطار ثان أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية . التقى منتخب ناشئات مصر فى أولى مواجهاته مع بورتريكو فى لقاء الافتتاح أمس الخميس بحضور عدد من المسئولين . Advertisements و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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