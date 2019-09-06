شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يتوجه إلى الجونة للمشاركة فى البطولة الودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوجه فريق حرس الحدود بقيادة طارق العشرى الى مدينة الجونة اليوم استعدادا للبطولة الودية التى تنظمها الفريق الساحلى . ويستعد فريق حرس الحدود لخوض بطولة ودية بالجونة استعدادًا للموسم الجديد وتضم 3 فرق الجونة ومصر المقاصة وأسوان. Advertisements وودع حرس الحدود بطولة كأس مصر عقب الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل لا شىء ضمن مباريات ربع نهائي المسابقة التى أقيمت على ملعب بتروسبورت . ويسعى طارق العشرى خلال الفترة الحالية لتدعيم صفوف الفريق بصفقات قوية، بعد الاستقرار على رحيل عدد من اللاعبين الذين لن يكون لهم دور فى الفترة المقبلة.

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