شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسين الشحات يسترجع هدفه فى مرمى الترجى بكأس العالم للأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر حسين الشحات صانع العاب فريق الاهلى فيديو عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الأجتماعى تويتر للهدف الذى أحرزه بمرمى الترجى التونسى فى بطولة كأس العالم للإندية . حقق فريق العين الاماراتي بقيادة المصري حسين الشحات قبل الانتقال الى الاهلى المصرى خلال الانتقالات الشتوية الماضية ، فوزا كبيرا على منافسه الترجي التونسي 3-0 ، خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب "هزاع بن زايد"، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في الإمارات عام 2018 .

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