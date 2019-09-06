شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. 76 مليون جنيه حصيلة الزمالك من بيع اللاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت ميزانية نادى الزمالك التى أعلن عنها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور عن حصول النادى على 76.5 مليون جنيه عائدات بيع لاعبين خلال العام المالى المنقضى.

وتواصل الجمعية العمومية بنادى الزمالك أعمالها على مدار اليومين المقبلين، وذلك فى الوقت الذى يستعد فيه الفريق لخوض نهائى كأس مصر.

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

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