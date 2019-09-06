شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. الإسماعيلى يواجه بلدية المحلة ودياً استعداداً للأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فى الخامسة عصر اليوم الجمعة فريق الإسماعيلي مباراة ودية مع بلدية المحلة على ستاد الاسماعيلية استعداداً لمواجهة أهلى بنى غازى الليبى المقرر لها الجمعة المقبلة فى البطولة العربية

وفاز فريق الإسماعيلى على المعادى أحد أندية المظاليم بأربعة أهداف مقابل هدف فى الودية التى جمعت الفريقين مساء الاربعاء باستاد الإسماعيلية ، وهى الودية الاولي التى قادها الصربي ميودراج المدير الفني الجديد للدراويش .

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محمد حمدى زكى الوافد الجديد سجل هدفين من جملة فنية مكررة مع أسامة إبراهيم بواقع هدف بالقدم وآخر من رأسية وأحرز أحمد مدبولى هدف من رأسية وسجل خليل نيمار الهدف الرابع بينما سجل المعادى هدف من ركلة جزاء.