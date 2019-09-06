شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك اليوم الخميس 5 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نهائى الكأس فى برج العرب بين بيراميدز والزمالك بحضور جماهيرى

نهائى الكأس فى برج العرب بين بيراميدز والزمالك بحضور جماهيرى

تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري، جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث .

مرتضى منصور يُعلن اكتمال الجمعية العمومية للزمالك فى يومها الأول أعلن مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، اكتمال النصاب القانونى للجمعية العمومية للأبيض، فى يومها الأول، بعدما انعقدت صباح اليوم الخميس، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس، وذلك على هامش جولته داخل الخيمة الانتخابية بعد الإدلاء بصوته فى الجمعية العمومية.

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وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، الذين حضروا للتسجيل فى عمومية النادى المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

غلق باب التسجيل فى اليوم الأول بالجمعية العمومية لنادى الزمالك

أغلق التسجيل فى اليوم الأول من الجمعة العمومية للزمالك، التي انعقدت بداية من اليوم الخميس، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس.

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أشاد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بأعضاء مجلس الإدارة الجدد، وقال الدكتور أشرف زكي رجل قدير وفنان معروف ووجوده في منصب أمين الصندوق بالمجلس سيكون إضافة كما أن حمادة أنور ابن من أبناء الزمالك وليس بغريب، واحمد مرتضى محام معروف وهو عضو مجلس إدارة سابق ومتميز قبل وجوده كابن لرئيس النادي، بينما احمد عادل عبد الفتاح من أبناء النادي وابن أحد رموز القلعه البيضاء .