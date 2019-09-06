شكرا لقرائتكم خبر عن رنيم الوليلي vs سلمى هاني.. مواجهات قوية للمصريين فى ربع نهائي بطولة الصين للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق اليوم الجمعة منافسات الدور ربع النهائي ببطولة "جي بي مورجان" الصين المفتوحة للاسكواش، والتي تستضيفها الصين خلال الفترة من 4 إلى 8 من سبتمبر الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 112 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.

وشهد الدور ربع النهائي هيمنة مصرية خالصة بمنافسات السيدات لتحجز مصر 7 مقاعد في هذا الدور من أصل ثمانية بتأهل رنيم الوليلي، نور الطيب، نوران جوهر، سلمى هاني، هانيا الحمامي، نادين شاهين ويثرب عادل.

وفي منافسات الرجال تأهل الخماسي المصري، علي فرج، محمد الشوربجي، مروان الشوربجي، عمر مسعد، مازن هشام .

وجاءت منافسات الدور ربع النهائي كالتالي:

علي فرج vs الانجليزي توم ريتشاردز

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مازن هشام vs الهندي سوراف جوزيل

مروان الشوربجي vs عمر مسعد

محمد الشوربجي vs ليو أو لاعب هونج كونج

منافسات السيدات:

رنيم الوليلي vs سلمى هاني

هانيا الحمامي vs النيوزيلاندية جويل كينج

نور الطيب vs نادين شاهين

نوران جوهر vs يثرب عادل