شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يلوح بالرحيل عن اف سى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد أسامة نبيه المدير الفنى لاف سى مصر ، للرحيل عن قيادة الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التى تلقاها فريقه اليوم امام الإنتاج الحربى بخمسة أهداف مقابل هدفين فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين .

وقد أكد مصدر مسئول داخل الجهاز الفنى لاف سى مصر أن أسامة نبيه يدرس الاعتذار عن استكمال مهام عمله مع الفريق بسبب الأداء السيئ الذى ظهر عليه اللاعبون اليوم الخميس، مؤكدا أن الفريق يفتقد للاعبين الذين يجيدون خبرات اللعب بالممتاز خاصة وأن اللاعبين الجيدين وقعوا للأندية الأخرى ولا يوجد حاليا لاعبين يستطيع الجهاز الفنى التعاقد معهم حاليا .

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واضاف المصدر أن أسامة نبيه سيعقد جلسة عاجلة مع مجلس إدارة النادى خلال الساعات القليلة المقبلة لوضع النقاط فوق الحروف ومعرفة موقفهم النهائى من احتياجات الفريق .

يذكر أن اف سى مصر تعاقد مع أسامة نبيه كمديرا فنيا للفريق خلفا لمحمد صلاح الذى رحل لعدم تدعيم الفريق على المستوى المطلوب .