المقاصة يسافر للجونة للمشاركة فى الدورة الودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسافر فريق مصر المقاصة إلى الجونة، اليوم الجمعة، حيث يستعد أبناء الفيوم للمشاركة في دورة الجونة الودية التي تنطلق غدا السبت 7 سبتمبر على ملاعب الفريق الساحلي بمشاركة 4 فرق هي مصر المقاصة، الجونة، حرس الحدود وأسوان استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020. Advertisements وتنتهى منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذى يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع. كان الفريق قد عاد الى التدريبات الثلاثاء الماضي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب وداع كأس مصر بالخسارة أمام الزمالك في ربع النهائي بهدف نظيف.

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