شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطلب حكاما أجانب لنهائي الكأس أمام الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب نادي بيراميدز حكاما أجانب لمباراته أمام الزمالك في نهائي بطولة كأس مصرالمقرر لها الأحد المقبل فى الثامنة مساءاً باستاد برج العرب بالإسكندرية ، و تم إرسال خطاب رسمي لاتحاد الكرة بذلك.

وحدد اتحاد الكرة الساعة الثامنة من مساء الأحد المقبل موعدا لمباراة بيراميدز أمام الزمالك في نهائي كأس مصر على استاد برج العرب بالإسكندرية وبحضور 20 ألف متفرج.

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تنص اللوائح على تحمل النادي الطالب للحكام تكاليف إستقدام حكام أجانب والتى تبلغ 25 ألف دولار.