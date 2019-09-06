شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجدد مفاوضات تدعيم الهجوم ومحاولات لضم "حسام حسن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد النادي الاهلي محاولات تدعيم صفوف لفريق بلاعب أو اثنين على أقصى تقدير خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ورغم أن أنباء وتقارير كانت قد أكدت أن مسئولو النادي إكتفوا بضم ثلاثة لاعبين خلال ميركاتو الصيف الجاري وهم المالي آليو ديانج ومحمود متولي ومحمد مجدي "قفشة" بجانب تجديد إعارة رمضان صبحي إلا أن مصدر في القلعة الحمراء قال أن الأيام الماضية شهدت تجدد محاولات ضم لاعب أو اثنين .

وأوضح المصدر أن الاهلي فتح خطوط إتصال مرة أخرى مع حسام حسن مهاجم سوحة ، موضحاً أن الإدارة الحمراء تتفاوض حالياً مع فرج عامر رئيس نادي سموحة بشأن إتمام الصفقة في ظل العلاقات الجيدة بين الناديين خاصة بعدما ضم النادي السكندري ناصر ماهر من الأهلي الصيف الجاري على سبيل الإعارة.

Advertisements

وأوضح المصدر أن الاهلي قد يستغني عن أحد لاعبيه المحلين لسموحة من أجل ضم حسام حسن لتدعيم الهجوم الأحمر الذى يرى مسئولو النادي إنه بحاجة للتدعيم في ظل المستوى المتواضع للثنائي وليد آزارو ومروان محسن.

وشدد المصدر على أن الاهلي قد يتعاقد مع مهاجم أخر من الدو ري المحلي حال فشل محاولات ضم حستم حسن ، موضحاً أن باب القيد المحلي مازال مفتوحاً حتى يوم 16 سبتمبر الجاري وبإمكان الأهلي ضم لاعب أو أكثر حيث يحق له إستبدال خمسة لاعبين وفقاً للوائح إتحاد الكرة.