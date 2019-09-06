أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 5 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، نهائى الكأس فى برج العرب بين بيراميدز والزمالك بحضور جماهيرى نهائى الكأس فى برج العرب بين بيراميدز والزمالك بحضور جماهيرى تلقى الاتحاد المصرى لكرة القدم موافقة الجهات المعنية لإقامة نهائي كأس مصر بين الزمالك و بيراميدز في الثامنة من مساء الأحد المقبل بستاد الجيش ببرج العرب بحضور جماهيري، جاري تحديد عدده بما يتناسب وأهمية الحدث . 75 جنيهاً سعر الدرجة الموحدة فى نهائى كأس مصر و750 للمقصورة حدد مسئولو اتحاد الكرة 75 جنيهاً سعر لتذكرة الدرجتين الثالثة والثانية لمباراة نهائى كأس مصر والتى تجمع الزمالك وبيراميدز، المقرر لها الأحد المقبل باستاد برج العرب بالإسكندرية. رئيس الزمالك يعلن الانتهاء من فرع 6 أكتوبر خلال سنة Advertisements وجه مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية للقلعة البيضاء، الذين حضروا للتسجيل فى عمومية النادى المنعقدة الآن، بمقر النادى بميت عقبة، والمقرر استمرارها حتى السبت المقبل، للتصويت على ميزانية السنة الجارية بالإضافة إلى التصويت على اعتماد فوز المرشحين بالانتخابات التكميلية بالمجلس. اتحاد الكرة يجتمع السبت لتحديد مكافأة بطل كأس مصر يعقد مسئولو اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني اجتماع يوم السبت المقبل لمناقشة عدد من الملفات الهامة على رأسها حسم المكافأة المخصصة لبطل كأس مصر من بين ناديي الزمالك أو بيراميدز فى اللقاء المقرر له الأحد المقبل .

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