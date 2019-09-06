شكرا لقرائتكم اتصالات بين الأهلي وسفارة مصر بغينيا لترتيب بعثة الفريق قبل مواجهة كانو سبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يجري سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي وسمير عدلي المدير الإداري للفريق إتصالات مع سفارة مصر بغينيا الاستوائية من أجل الترتيب لبعثة الفريق قبل مواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا.

ويستفسر عبد الحفيظ من سفارة مصر بغينيا عن بعض المعلومات المتعلقة بالطقس وملعب المباراة وكذلك ملعب التدريب وفندق إقامة الفريق والحضور الجماهيري في اللقاء المرتقب من أجل الإستعداد جيداً لهذه الرحلة.

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ويسافر الاهلي إلى غينيا الاستوائية في الساعات الأولى من يوم 11 سبتمبر الجاري لخوض مباراة كانو سبورت الغيني يوم 14 من الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 من البطولة القارية.

ويطمأن عبد الحفيظ وعدلي على كافة الترتيبات رحلة الفريق إلى غينيا الاستوائية لخوض مباراة كانو سبورت ، ومن المقرر أن يسبق عبد الحفيظ وعدلي بعثة الأهلي بـ48 ساعة للترتيب لعدة أمور خاصة بالرحلة سواء فيما يتعلق بالفنادق أو ملاعب التدريب