شكرا لقرائتكم ناشئات الطائرة يواجهن الكاميرون في ثان أيام بطولة العالم بالإسماعيلية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه فى الثامنة مساء اليوم الجمعة، منتخب ناشئات مصر للكرة الطائرة نظيره الكاميرون إطار ثان أيام منافسات المجموعة الأولى ببطولة العالم التى تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية . التقى منتخب ناشئات مصر فى أولى مواجهاته مع بورتريكو فى لقاء الافتتاح أمس الخميس بحضور عدد من المسئولين . Advertisements و تضم المجموعة الأولى فى البطولة : مصر - البرازيل - الصين - الكاميرون - بورتريكو ، و يأتى فى المجموعة الثانية: كندا - إيطاليا - كوريا - المكسيك - أمريكا ، على أن يتواجد فى المجموعة الثالثة: الأرجنتين - بيلاروسيا - رومانيا - روسيا - تايلاند ، وفى المجموعة الرابعة: بلغاريا - الكونغو - اليابان - بيرو - تركيا. وتستضيف صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية مباريات المجموعتين الأولى والثانية، فيما تقام مباريات المجموعتين الثالثة والرابعة على صالة 2 بمجمع الصالات المغطاة فى استاد القاهرة.

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