شكرا لقرائتكم يد الزمالك يواجه المعادي فى دورى المحترفين للكبار و المرتبط مواليد 2002... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواجه اليوم الجمعة، فريق كرة اليد بنادى الزمالك نظيره المعادى فى إطار دورى المحترفين للكبار و المرتبط مواليد 2002 للموسم المحلى 2019 /2020 . يذكر أن تم تأجيل لقاءى الزمالك فى المحترفين والمرتبط 24 ساعة لارتباط الأول بإقامة جمعية عمومية فى مقر النادى لنقل المنافسة إلى صالة ميت عقبة . فيما تقام الجولة الثانية يوم الخميس القادم بلقاءات بين كلا من ، الطيران مع الزمالك و المعادى مع الأوليمبى و هليوبوليس مع الأهلى و طلائع الجيش مع 6 أكتوبر و حدائق الأهرام مع سبورتنج و جزيرة الورد مع البنك الأهلى و الحوار مع أصحاب الجياد و محافظة الفيوم مع سموحة و الزهور مع الجزيرة .

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