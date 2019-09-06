ملف الخميس.. بيراميدز يطلب حكام أجانب.. تذاكر نهائي الكأس.. وموعد عودة ربيعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
شهد يوم أمس الخميس العديد من الأحداث الهامة التي نستعرضها في التقرير التالي:
رسمياً.. بيراميدز يطلب حكام أجانب لمواجهة الزمالك في نهائي الكأس
فلسطين تُسقط كوبر وتعادل البحرين مع العراق وفوز كبير لقطر ضمن تصفيات المونديال
مدرب منتخب مصر السابق أمام محكمة إسبانية بتهمة "التلاعب بالنتائج"
صالح جمعة يشكو من إصابة بمران الأهلي.. والتركيز على حراس المرمى
تصفيات المونديال.. السودان ورواندا يقتربان من التأهل للمجموعات بالانتصار خارج الأرض
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع
"دمج الدرجة الثانية والثالثة".. أسعار تذاكر مباراة الزمالك وبيراميدز
تويتر تعد بالتصدي للإساءة العنصرية ضد لاعبي كرة القدم في بريطانيا
بعد انتهاء أزماته.. نيمار يعود للمنتخب البرازيلي
رسمياً.. الزمالك وبيراميدز في برج العرب بحضور جماهيري
"بعد رد الفيفا".. الجمعية العمومية لاتحاد الكرة تدعو الجانيني لجلسة استماع
صلاح ضمن القائمة.. 55 لاعبا يتنافسون على التشكيل المثالي لفيفا 2019
الزمالك يقرر توقيع غرامة على المتخلفين عن الحضور للجمعية العمومية
الأهلي يحدد موعد عودة ربيعة وفايلر يستفسر عن حالة وحيد
بالأرقام.. الزمالك يسد عجز النشاط الرياضي بـ 390 مليون جنيه من العضوية
الأهلي يُطعم فايلر وجهازه المساعد قبل رحلة غينيا
الزمالك: مرتضي منصور تبرع للنادي بـ 18 مليون جنيه (مستند)
الزمالك: فائض الميزانية للعام المالي الحالي وصل إلى 170 مليون جنيه
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