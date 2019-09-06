محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز التصريحات التي أدلى بها نجوم ومسؤولو كرة القدم عن يوم الخميس:
مصدر يكشف موعد الكشف عن المدير الفني للمنتخب.. وقرعة الدوري
رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن إقامة مباراة نهائي الكأس بحضور 20 ألف مشجع
مرتضى منصور يوضح حقيقة تهديد كاف باستبعاد الزمالك من أبطال أفريقيا
مرتضى منصور: التتويج بالبطولة "رزق".. والتزام الجماهير يعيدهم لحضور الدوري
مرتضى منصور: كنا نُعير باسم مرسي"صدقة".. وأهديته للإنتاج الحربي
فى بيان رسمى.. الأندية الهابطة تتعهد بالتصعيد ضد اتحاد الكرة
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات الخميس.. هدية مرتضى منصور للإنتاج.. وتصعيد الأندية الهابطة ضد اتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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