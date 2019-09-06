مرتضى منصور: كنا نُعير باسم مرسي"صدقة".. وأهديته للإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

استنكر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك ما يُشاع عن مراوغة مسؤولي نادي الإنتاج الحربي له في صفقة ضم باسم مرسي، لاعب فريقه.

الإنتاج الحربي قد أعلن ضمه للاعب الزمالك باسم مرسي لمدة موسمين كلاعب حر.

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وأضاف مرتضى، في تصريحات لبرنامج الزمالك اليوم على فضائية الحدث اليوم ـ :"على مدار الموسمين الماضيين نخرج باسم مرسي على سبيل الإعارة كصدقة دون الحصول على أي مقابل مادي".

وأشار رئيس الزمالك، في تصريحاته إلى أن باسم مرسي "هديته" لنادي الإنتاج الحربي، مُعللًا ذلك بقوله:"بإمكاني قيد باسم في القائمة الثانية للفريق التي تُغلق يوم 10 سبتمبر ولكنني لن أقوم بذلك فهو هدية مني".

وأتم منصور حديثه بالإشارة إلى إنه من أول دقيقة في المفاوضات قال إن مع كامل احترامه لباسم ولكن حظه أنتهى مع الزمالك لذا سيكون هدية منه.