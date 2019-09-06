ناشئات الكرة الطائرة يواجهن الكاميرون في كأس العالم .. اليوم

كتب - عبدالرحمن أبوهاشم يلتقي منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما، نظيره الكاميروني في الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الخميس، في ثاني مبارياته ببطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14 سبتمبر الجاري.
وكان منتخب مصر قد حقق الفوز على بورتريكوأمس الخميس في المباراة التي جمعتهما بنتيجة في افتتاح البطولة بنتيجة 3 / 1 . ويلعب منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى والتي تضم إلى جانب الفراعنة كل من بورتريكو، والكاميرون والصين والبرازيل.
يقود منتخب مصر ماركو أنطونيو، مديرًا فنيًّا، وعماد نور، مدربًا عامًّا، وسيد طه، مدربًا، وياسمين عبدالرؤوف، أخصائية العلاج الطبيعي، ومحمود حسن، أخصائي لياقة بدنية، ومحمد رمضان إداري. يضم منتخب مصر 14 لاعبة، هن: مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، نور إيهاب، فريدة سعدة، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبي، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، ليلة الصباغ، سلمى عبدالهادي.
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