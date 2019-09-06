ناشئات الكرة الطائرة يفزن على بورتريكو في افتتاح كأس العالم

حقق منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 18 عاما، الفوز على منتخب بورتريكو بنتيجة 3/1 في المباراة التي جمعت المنتخبين مساء أمس الخميس، بافتتاح بطولة العالم والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 5 وحتى 14سبتمبر الجاري.
وجاءت نتيجة الاشواط كالتالى 26-24 / 20-25 / 30-28 / 25- 21.
يقود منتخب مصر ماركو أنطونيو، مديرًا فنيًّا، وعماد نور، مدربًا عامًّا، وسيد طه، مدربًا، وياسمينعبدالرؤوف، أخصائية العلاج الطبيعي، ومحمود حسن، أخصائي لياقة بدنية، ومحمد رمضان إداري. يضم منتخب مصر 14 لاعبة، هن: مي غزال، سابين حسن، سلمى يوسف، فريدة الحناوي، نور إيهاب، فريدة سعدة، ندى مرجان، سما عماد، ساندي الشرنوبي، آية عماد، مريم ثابت، لوجين ياسر، ليلة الصباغ، سلمى عبدالهادي.
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