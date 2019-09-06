 انتصار تاريخي للصومال في تصفيات مونديال 2022

حقق المنتخب الصومالي، الخميس، انتصارًا تاريخيًا بعد فوزه على ضيفه زيمبابوي بهدف دون رد في ذهاب الدور التمهيدي لمجموعات التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام بقطر عام 2022.



وأقيمت المباراة بين المنتخبين في جيبوتي لسوء الأوضاع الأمنية في الصومال.



وللتأهل إلى مرحلة المجموعات، يكفي المنتخب الصومالي الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق هدف بشرط أن تكون أكثر من 1-0 في لقاء الإياب.



وتمكن المنتخب الصومالي من تحقيق العديد من الأرقام بعد الانتصار متمثلًا في تحقيق أول انتصار له بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال على مدار تاريخ مشاركاته.



كما نجح المنتخب الصومالي في إيقاف سلسلة من 19 هزيمة متتالية استمرت 8 سنوات، بالإضافة إلى أنه أول انتصار له في تصفيات بطولة كبرى منذ الفوز على كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في 1984.



المصدر: الأناضول

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