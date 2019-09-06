رياضة | يلا شوت PLUS: مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي بث مباشر YALLA SHOOT رابط ماتش الارجنتين Argetina TV

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تنطلق بعد قليل ،بث مباشر بدون تقطيع في إطار المنافسات الودية للتانجو والتي تقام على ملعب منتخب تشيلي اليوم الجمعة ،بث مباشر.

مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي في ظل غياب الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي بسبب الإيقاف الذي تعرض له اللاعب من قبل اتحاد أمريكا الجنوبية مباراة الأرجنتين وتشيلي بدون تقطيع ، استعدادا للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022.

رابط مباشر yalla shoot مباراة الأرجنتين ضد تشيلي بث مباشر في تمام الساعة الرابعة فجر اليوم الجمعة بتوقيت مصر ، الخامسة صباحا بتوقيت مكة المكرمة ، السادسة صباحا بتوقيت أبو ظبي ، مشاهدة مباراة الارجنتين وتشيلي .