رياضة | رسالة مدرب الأهلي تقرب نجم الفريق من العودة

وأجرى قمصان، مكالمة مع لاعبه السابق لتهنئته بالمستوى المتميز الذي يقدمه رفقة فريقه بالمباريات الودية استعدادا للموسم الجديد، مؤكدا له ضرورة الاستمرار في مستواه الجيد والحفاظ على أدائه حتى يتمكن من العودة للفريق بالموسم المقبل.

ونجح محمد شريف في صناعة هدف وإحراز آخر في المباراة الودية الأولى أمام الزيد الإماراتي، بينما سجل هدف في مباراة بنها، وذلك في إطار تحضيرات إنبي للموسم الجديد.

وكان إنبي قد نجح في الحصول على خدمات شريف لمدة موسم على سبيل الإعارة في واحدة من أفضل تدعيمات الفريق البترولي في موسم الانتقالات الصيفي الجاري.

ويجيد محمد شريف في مركز الجناح ورأس الحربة، ويلعب بقدميه اليمنى واليسرى بشكل جيد جدا، حيث يحاول لاعب الأهلي المعار لإنبي العودة لسابق تألقه في تجربته الجديدة.

وكان الأهلي تعاقد رسميا مع السويسري رينيه فايلر ليقود الفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم الجديد خلفا للأوروجوياني مارتن لاسارتي الذي تمت إقالته على خلفية الخروج من دور الستة عشر من بطولة كأس مصر أمام بيراميدز اف سي بهدف دون رد.