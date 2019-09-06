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رياضة | طلب مفاجئ من رئيس الزمالك للجماهير قبل نهائي كأس مصر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طلب مفاجئ من رئيس الزمالك للجماهير قبل نهائي كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك من الجماهير البيضاء ضرورة الالتزام في نهائي كأس مصر أمام بيراميدز والمقرر إقامته مساء يوم الأحد على ملعب برج العرب.
طلب رئيس الزمالك قبل مواجهة الكأس

وكان الزمالك حقق الفوز على الاتحاد السكندري بهدف مصطفى محمد في نصف نهائي كأس مصر ليعبر إلى نهائي المسابقة لمواجهة بيراميدز الذي بلغ المباراة النهائية بعد التغلب على بتروجيت بهدفين دون رد.

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التزام الجماهير في نهائي الكأس يعني التواجد بمباريات الدوري

رئيس الزمالك شدد خلال حديثه لوسائل الإعلام عقب انتهاء اليوم الأول من الجمعية العمومية للقلعة البيضاء على أن الحضور الجماهيري لمباراة بيراميدز والالتزام سيكون بادرة من أجل عودتهم في مباريات بطولة الدوري الممتاز من الموسم الجديد.

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وطالب مرتضى منصور أن تقوم الجهات المعنية بملعب برج العرب بقص النجيلة الخاصة بأرضية الملعب وذلك لإراحة اللاعبين ومنحهم مزيد من الحرية.

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وفشل الزمالك في الحفاظ على تصدره لمسابقة الدوري في الموسم الماضي، ليخسر في النهاية اللقب لصالح الأهلي الذي توج بالبطولة للمرة الحادية والأربعين في تاريخه ، بعد التعثر في أكثر من مباراة في الجولات الحاسمة.

وتابع مرتضى أنه ليس لديه أي خصومة شخصية مع أي صحفي أو إعلامي في مصر، وأنه يرغب في الحفاظ على استقرار الزمالك وتحقيق المزيد من الألقاب.

وتعاقد الزمالك مع المدرب الصربي ميتشو ليقود الفريق في المباريات الأخيرة للقلعة البيضاء، بداية من مواجهتي الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا وبلوغ دور الـ32 من المسابقة ، كما قاد الفريق الأبيض لبلوغ نهائي كأس مصر.

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