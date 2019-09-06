رياضة | الكشف عن موقف برشلونة من ضم نيمار في صيف 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن موقف برشلونة من ضم نيمار في صيف 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الصحف الإسبانية اليوم الجمعة، عن موقف نادي برشلونة من صفقة البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد فشل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية لعام 2019.

وقالت صحيفة "L'Esportiu" الإسبانية عبر غلاقها الصادر صباح اليوم الجمعة أن نادي برشلونة لا يمل من المحاولة للتوقيع مع نيمار، ويعتقد أنه عندما يبدأ عام 2020، سوف تنخفض قيمة البرازيلي، وبالتالي ستكون الفرصة مواتية للتوقيع معه، وإرضاء غرفة الملابس.

وكا نيمار قريباً من الانتقال إلى برشلونة لولا أن إدارة باريس سان جيرمان قد وضعت عقبات في خط سير الصفقة من بينها طلب مبلغ مالي كبير حيث رفضت فكرة التخلي عن البرازيلي بأقل من السعر الذي تم شراءه به وهو 222 مليون يورو.

وبدأت أزمة نيمار هذا الصيف مع بداية فترة الميركاتو عندما أعلن رغبته في الرحيل عن النادي الفرنسي بعد قضاء موسمين كاملين في صفوفه تخللها إصابات عدة وأرقام ليست سيئة للاعب بحجم وقيمة البرازيلي الدولي.

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ودخل نادي ريال مدريد على خط المفاوضات مع برشلونة على ضم نيمار ولكن قبل نهاية الميركاتو انشغلت الإدارة المدريدية بفكرة التعاقد مع لاعب وسط قوي في ظل تعقد موقف بول بوجبا ولكن الوقت لم يسمح لفلورنتينو بيريز أن يضم الصفقة المطلوبة من زين الدين زيدان.

وتشير تقارير صحفية إلى أن نادي برشلونة قدم عرضه الرسمي الأول يوم 27 أغسطس ويقال أن إدارة باريس سان جيرمان طلبت الحصول على مبلغ 300 مليون يورو بالإضافة إلى ثنائي البارسا راكيتيتش وعثمان ديمبيلي.

وأوضحت التقارير أن نيمار يريد العودة إلى برشلونة ولكن في الأخيرة الصفقة لم تتم نظراً لمطالب باريس المادية ورفض راكيتيش وعثمان ديمبيلي فكرة المبادلة ضمن صفقة البرازيلي إلى سان جيرمان.

والجدير بالذكر أن نادي باريس سان جيرمان قد تعاقد مع نيمار عام 2017 قادماً من برشلونة بعد أن تم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده والبالغ 222 مليون يورو.