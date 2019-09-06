رياضة | موعد مباراة المغرب وبوركينا فاسو الودية والقنوات الناقلة لها

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يستعد منتخب المغرب بقيادة المدرب البوسني وحيد خليلهودزيتش لخوض لقاء ناري ضد بوركينا فاسو مساء اليوم الجمعة والموافق 6/9/2019 وتأتي تلك المباراة الودية ضمن استعدادات كلا المنتخبين لمباريات المرحلة المقبلة في التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا.

- موعد مباراة المغرب ضد بوركينا فاسو والملعب:

يستضيف استاد مراكش موقعة المغرب وبوركينا فاسو مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة 9:00 بتوقيت مدينة القاهرة و10:00 بتوقيت مكة المكرمة و11:00 بتوقيت أبوظبي، إليكم متابعينا بث مباشر لمباراة منتخبي المغرب ضد بوركينا فاسو كورة ستار kora star.

وتعد هذه المباراة هي الظهور الأول لمنتخب المغرب بعد أن ودع بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 عقب هزيمته غير المتوقعة أمام بنين بركلات الترجيح حيث جاءت تلك النتيجة مفاجئة للجميع فأسود الأطلس يملكون لاعبين من العيار الثقيل يأتي على رأسهم حكيم زياش نجم أياكس وأشرف حكيمي ظهير أيسر بروسيا دورتموند.

وتقرر أن يخوض منتخب المغرب مع مدربه الجديد البوسني خليلهودزيتش تجربة ودية ثانية ضد النيجر في يوم العاشر من سبتمبر على استاد مراكش في تمام الساعة 10:00 بتوقيت مدينة مكة المكرمة و11:00 بتوقيت دولة الإمارات.

وكان خليلهودزيتش قد تم تعيينه مدرباً لمنتخب المغرب خلفا للمدرب الفرنسي هيرفي رينارد الذي رحل عقب الخروج الإفريقي ليخوض تجربة جديدة في آسيا مع المنتخب السعودي بعيداً عن قارة إفريقيا التي حقق فيها انجازات كثيرة مع منتخبات زامبيا وساحل العاج والمغرب.

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وتأتي قائمة منتخب المغرب الرسمية لمواجهة بوركينا فاسو كالآتي:

حراسة المرمى: ياسين بونو – منير المحمدي – أحمد رضا التكناوتي

خط الدفاع: أنس الزنيتي – عمر بوطيب – نبيل درار– بدر بانون – جواد ياميق– غانم سايس – يونس عبد الحميد– فؤاد شفيق - عصام شباك

الوسط: وليد الكارتي– فيصل فجر – المهدي بوربيعة– سفيان أمرابط – يوسف آيت بناصر – أمين حاريت – سفيان بوفال - المهدي كارسيلا – نور الدين أمرابط – حكيم زياش – يونس بلهندة – عادل تاعرابت

خط الهجوم: وليد أزارو - رشيد العليوي

القناة الناقلة لمباراة المغرب وبوركينا فاسو:

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