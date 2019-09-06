رياضة | مدرب ريال مدريد الأسبق يفتح النار على نيمار

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كشف فيسنتي ديل بوسكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا وريال مدريد السابق بأنه لو كان مكان برشلونة فلن يستعيد البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان مرة أخرى.

مدرب ريال مدريد الأسبق يفتح النار على نيمار

وقال ديل بوسكي في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي ميل البريطانية :"من رأيي أنه من الجيد عودة نيمار إلى الدوري الإسباني لكنني لو كنت ناد فلن أوقع معه".

وأضاف:"بالتأكيد نيمار لاعب رائع لكنني لا أحبه لأشياء أخرى".

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واختتم ديل بوسكي تصريحاته قائلاً :"إذا أجريت استطلاعًا بين جماهير برشلونة عن عودة نيمار فمن المؤكد أن هناك أكثر من 50 % لا يريد أن يراه مرة أخرى".

يذكر أن نيمار رحل عن برشلونة في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو وهي قيمة الشرط الجزائي للإنضمام إلى باريس سان جيرمان.

ذكرت وسائل إعلام إسبانية أن باريس سان جيرمان سيكون في موقف ضعيف في يناير المقبل لأن نيمار يمكنه الرحيل في الصيف المقبل مقابل 170 مليون يورو بناء على البند الموجود في عقده لذلك في الميركاتو الشتوي المقبل سوف يفاوض برشلونة نظيره باريس سان جيرمان من مصدر قوة.

وكانت بعض التقارير في بداية فترة الانتقالات الصيفية الحالية أكدت رغبة برشلونة في التخلي عن الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم الفريق على الرغم من إعلان رغبته عن الاستمرار في صفوف الفريق.

كما كشفت بعض التقارير أن إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين أعربا عن رغبتهما في ضم النجم الكرواتي الذي أعلن رفضه الرحيل عن برشلونة.