رياضة | قبل خيمناسيا لابلاتا.. 6 محطات تدريبية في مسيرة الأسطورة مارادونا والمُحصلة "صفر"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قبل خيمناسيا لابلاتا.. 6 محطات تدريبية في مسيرة الأسطورة مارادونا والمُحصلة "صفر" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أسطورة الكرة الأرجنتينية "مارادونا" عودته للتدريب مجددًا عبر بوابة نادي خيمناسيا لابلاتا الأرجنتيني، والذي تعاقد معه بشكل رسمي يوم الخميس، لقيادة الفريق لمدة موسم واحد.

ويعتبر الساحر الأرجنتيني "مارادونا" واحد من أفضل نجوم كرة القدم عبر التاريخ، لعب للعديد من الأندية خلال مشواره الكروي أبرزها، بوكا جونيورز، وبرشلونة، ونابولي، واشبيلية، ونيولز أولد بويز، ونجح في تسجيل العديد من الأهداف الحاسمة، وحقق الكثير من الألقاب والبطولات خلال مشواره الكروي.

وخاض مارادونا 91 مباراة دولية مع منتخب الأرجنتين ونجح في تسجيل 34 هدفًا، وتوج مع منتخب التانجو بكأس العالم عام 1986، ووصيف البطولة عام 1990، ومن الأهداف التي لا تنسي للاعب الأسطوري مع منتخب بلاده، هدفه في شباك منتخب إنجلترا في ربع نهائي مونديال 86 والذي سجله بيده والمعروف بإسم "يد الإله".

مسيرة "مارادونا" التدريبية لم تأتي على نفس المستوي والنجاح الذي حققه خلال مشواره بالملاعب، حيث تولي تدريب 6 أندية قبل تجربته الجديدة مع خيمناسيا لابلاتا، لكنه لم يحقق خلالها أي بطولة، بل جاءت معظم تجاربه التدريبية السابقة قصيرة جدًا، حيث يرحل سريعًا سواء بسبب خلافات مع الإدارة أو لسوء النتائج.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير أبرز المحطات التدريبية في مسيرة الأسطورة مارادونا:-

1- مانديو دي كوريانتس:

بعد قرار الإتحاد الدولي "فيفا" بإيقاف "مارادونا" لمدة 15 شهرًا، بعد ثبوت تعاطيه منشطات خلال بطولة كأس العالم 1994، قرر أسطورة الأرجنتين استغلال فترة الإيقاف في العمل بالتدريب، وفي 3 أكتوبر من نفس العام تولي القيادة الفنية لفريق مانديو دي كوريانتس الأرجنتيني برفقة زميله السابق كارلوس فرين، لكنه لم يستمر سوي شهرين فقط مع الفريق وقاده في 12 مباراة، حقق إنتصارًا وحيدًا، وخسر 5 مباريات، وتعادل في 6 مباريات، ودفعته الخلافات مع إدارة النادي لتقديم استقالته في شهر ديسمبر من العام ذاته.

2- راسينج كلوب:

عقب رحيله عن تدريب فريق مانديو دي كوريانتس، تولي "مارادونا" تدريب فريق راسينج كلوب الأرجنتيني برفقة زميله "فرين" أيضًا، في 5 يناير لعام 1995، وكان هذا النادي لم يتوج بأي بطولة منذ عام 1966، وعقدت إدارة النادي آمالا عريضة على الساحر الأرجنتيني لتحقيق بطولة للفريق، لكنه لم يستمر سوي 4 أشهر فقط ورحل بسبب سوء النتائج، حيث قاد الفريق في 11 مباراة، حقق الفوز في مباراتين، وخسر 3 مباريات، وتعادل في 6 مباريات.

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3- منتخب الأرجنتين:

تولي مارادونا القيادة الفنية لمنتخب الأرجنتين عام 2008 وكانت أول مباراة له ضد منتخب اسكتلندا وانتهت المباراة بفوز التانجو 1-0، وقاد "مارادونا" منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ورغم النتائج المخيبة في التصفيات، استطاع الصعود بالأرجنتين للمونديال.

ونجح "مارادونا" في قيادة منتخب الأرجنتين لدور الـ16 بالمونديال بعد تحقيقه 3 إنتصارات متتالية في دور المجموعات علي نيجيريا 1-0، كوريا الجنوبية 4 – 1، اليونان 2-0، ثم تجاوز عقبة منتخب المكسيك في الدور ثمن النهائي بالفوز عليه بنتيجة 3-1، قبل أن تنتهي مغامرة التانجو بالمونديال بالخسارة أمام ألمانيا 4-0 في الدور ربع النهائي للبطولة، ليرحل عن تدريب منتخب بلاده في يوليو 2010.

4- الوصل الإماراتي:

ارتبط اسم "مارادونا" بتدريب منتخب أوكرانيا و أستون فيلا الإنجليزي بعد رحيله عن منتخب الأرجنتين، لكنه في النهاية توجه إلي الإمارات، وتولي القيادة الفنية لفريق الوصل في 16 مايو لعام 2011 بعقد لمدة عامين مقابل 34 مليون و500 ألف دولار، وتم حجب الرقم 10 من النادي الإماراتي تكريمًا له، لكنه خسر مباراته الرسمية الأولي مع الفريق أمام الجزيرة بنتيجة 4-3.

آثار"مارادونا" عدة أزمات خلال قيادة الوصل بالدوري الإماراتي، وتعرض لعقوبات من الإتحاد الإماراتي لكرة القدم، أبرزها كان الإيقاف 3 مباريات وتغريمه ماليًا بسبب هجومه ضد الروماني "كوزمين" مدرب العين، وترددت في هذه الأثناء أخبار عن ترشيح نجم الأرجنتين لقيادة منتخب الإمارات، لكنه أعلن في مارس 2012 عزمه تجديد تعاقده مع النادي الإماراتي قبل أن تتم إقالته منتصف العام بسبب النتائج السيئة للفريق، خرجت بعدها أنباء تؤكد اقترابه من تدريب العراق لكن هذا لم يحدث.

5- دبا الفجيرة:

تولي مارادونا تدريب فريق دبا الفجيرة في دوري الدرجة الثانية الإماراتي في 7 مايو لعام 2017، ولكن رحل بعد أقل من عام وذلك بعد فشله في الصعود بالفريق لدوري الدرجة الأولي الإماراتي، وتولي بعدها رئاسة نادي دينامو بريست البيلاروسي.

6- دورادوس دي سيناولا:

في سبتمبر لعام 2018 تولي "مارادونا" القيادة الفنية لفريق دورادوس دي سيناولا في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، وقاد الفريق في 38 مباراة، حقق الفوز في 20 مباراة، وتعادل في 9 مباريات، وخسر 9 مباريات، سجل لاعبوه 56 هدفًا، واستقبلت شباكه 35 هدفًا، قبل أن يرحل عن تدريب الفريق لاسباب صحية حيث خضع لعمليتين جراحيتين في الكتف والركبة وابتعد فترة عن المستطيل الأخضر قبل إعلان عودته اليوم للتدريب من بوابة نادي خيمانسيا لابلاتا الأرجنتيني.