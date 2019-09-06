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فوز تاريخي لمنتخب الصومال على زيمبابوى فى تصفيات كأس العالم
الجمعة 6 سبتمبر 2019
كتب
الخليج 365
حقق منتخب الصومال، فوزا تاريخيا على ضيفه منتخب زيمبابوى، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، بذهاب الدور التمهيدى، المؤهل لتصفيات كأس العالم 2022.
ونجح منتخب الصومال، في إنهاء سلسلة من 19 هزيمة متتالية تعود إلى 8 سنوات مضت، ليحقق أول انتصار في التصفيات، بالفوز بهدف أنور سيد علي شاكوندا في الدقيقة 87.
وارتقى شاكوندا أعلى من المدافعين ليسدد برأسه في الشباك ليحقق منتخب الصومال أول انتصار له في تصفيات بطولة كبرى منذ الفوز على كينيا في تصفيات كأس الأمم الأفريقية في 1984.
وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين يوم 8 سبتمبر الجارى فى زيمبابوي.
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