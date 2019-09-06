شكرا لقرائتكم خبر عن الأنصار:حرمونا من تسجيل 4 لاعبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد السوقان (المدينة المنورة) أوضحت إدارة نادي الأنصار، أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمت الفريق الكروي الأول من خدمات 4 لاعبين في مباراة التقدم التي خسرها الفريق بنتيجة 3 أهداف، في الجولة الثالثة من دوري الأمير

أوضحت إدارة نادي الأنصار، أن لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، حرمت الفريق الكروي الأول من خدمات 4 لاعبين في مباراة التقدم التي خسرها الفريق بنتيجة 3 أهداف، في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، جاء ذلك في بيان (حصلت "الخليج 365" على نسخة منه) جاء فيه: «أن اللاعبين مروان فخر ويوسف آل سوسان وخلف البقعاوي وسيث سكالا لم يتم إسقاطهم من كشوفات أنديتهم، وهو الأمر الذي حال دون إصدار بطائق للاعبين، وأن لجنة الاحتراف أفادت الأنصار بجواز مشاركة اللاعبين بأوراق الموافقة حتى انتهاء الإشكالية، وهو ما حصل في لقاء الأنصار والقادسية، ولقاء الأنصار وأحد، إلا أن مراقب مباراة التقدم والأنصار رفض إشراك اللاعبين إلا بوجود بطاقات (الكارنيه) التي لم تصدر حتى قبل سفر الفريق إلى القصيم للقاء التقدم»، واختتم البيان بمحاولة الإدارة الأنصارية حل المشكلة عن طريق التواصل مع الأمين العام للاتحاد السعودي، ورئيس لجنة الاحتراف دون جدوى، ما جعل فريق الأنصار يدخل المباراة ناقصاً ويخسرها بثلاثية.

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