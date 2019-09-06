شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري: موقف الهلال سليم.. «فرانكو» من أخل بالاتفاق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض) أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال هشام الكثيري حول ما يتردد إعلاميًا بشأن شكوى على نادي الهلال من نادي «كورينثيانز البرازيلي» بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو، الذي كانت تنوي الإدارة الهلالية التعاقد معه قبل التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار وقال: «موقف الهلال سليم قانونيًا والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب،‏ وإدارة النادي»، ففي مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت الإدارة خطوتين، الأولى منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد، والثانية أمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض ولكن اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه، أما بخصوص موضوع المحترف السوري «عمر خربين»، فقد تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة من قبل نادي الهلال وهو حق مشروع إلاّ أن ظروف زوجة عمر خربين الصحية التي تنتظر مولوداً استدعت اعتذاره خطيّاً وهاتفياً عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في «ألمانيا» وهو ما دعا الجهاز الفني بنادي الهلال إلى منحه يومين إجازة إضافيين.‏

أوضح مدير المركز الإعلامي بنادي الهلال هشام الكثيري حول ما يتردد إعلاميًا بشأن شكوى على نادي الهلال من نادي «كورينثيانز البرازيلي» بخصوص اللاعب غابرييل فرانكو، الذي كانت تنوي الإدارة الهلالية التعاقد معه قبل التعاقد مع الكولومبي جوستافو كويلار وقال: «موقف الهلال سليم قانونيًا والنادي غير ملزم بدفع أي مبلغ، والعقد المبدئي الموقع بين الناديين مشروط بالاتفاق مع اللاعب،‏ وإدارة النادي»، ففي مسار مفاوضاتها مع اللاعب اتخذت الإدارة خطوتين، الأولى منحت اللاعب مهلة محدّدة للرد، والثانية أمّنت تذاكر طيران للاعب بناء على طلبه؛ ليحضر إلى دبي للتفاوض ولكن اللاعب تخلف عن رحلة الطيران المؤمنة له من قبل النادي، ولم يرد بالقبول أو الرفض وشارك بعدها مع فريقه، أما بخصوص موضوع المحترف السوري «عمر خربين»، فقد تم استدعاء اللاعب لمنتخب بلاده، وتمت الموافقة من قبل نادي الهلال وهو حق مشروع إلاّ أن ظروف زوجة عمر خربين الصحية التي تنتظر مولوداً استدعت اعتذاره خطيّاً وهاتفياً عن مشاركة منتخب بلاده؛ وذلك للوقوف إلى جوار زوجته في «ألمانيا» وهو ما دعا الجهاز الفني بنادي الهلال إلى منحه يومين إجازة إضافيين.‏

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الكثيري: موقف الهلال سليم.. «فرانكو» من أخل بالاتفاق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.