شكرا لقرائتكم خبر عن زوجي منتخب الطاولة الـ«30» عالمياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

قفز لاعبا زوجي المنتخب السعودي لكرة الطاولة علي الخضراوي، وعبدالعزيز أبوشليبي، إلى المركز (30) على مستوى زوجي لاعبي العالم في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة الطاولة (ITTF ) خلال شهر سبتمبر الحالي، كما احتل الخضراوي

و أبوشليبي المركز الأول على مستوى لاعبي العرب في التصنيف الدولي وكذلك على لاعبي دول غرب آسيا.

ومن جهة أخرى أشاد رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عبدالعزيز بن فهد السعيد بما وصل له اللاعبان في التصنيف وهذا بفضل الله ثم بالعمل المتواصل من الجميع بالاتحاد وهو من إحدى خطط الاتحاد التي نسير عليها للوصول إلى المحافل الدولية والأولمبية، كما يسرني بهذه المناسبة أن أتقدم بكل الشكر لرئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على دعمه اللا محدود لجميع الألعاب الرياضية بشكل عام ولكرة الطاولة بشكل خاص.