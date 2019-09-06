عين الأولمبية على اتحاد السباحة

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جدة - خالد شويل - عادل النجار (جدة) تنتظر اللجنة الاولمبية

تنتظر اللجنة الاولمبية السعودية ما سيحققه اتحاد السباحة في البطولة الـ27 للألعاب المائية بمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي انطلقت أمس في الكويت وتستمر إلى الأحد القادم، إذ ينافس أخضر السباحة على (228) ميدالية ملونة (ذهب، فضة، برونز)، في 8 فئات عمرية (10، 11، 12، 13، 14، 15، 17 عمومي) بـ 22 سباحاً، بعد أن خضعوا لفترة إعداد لمدة (114) يوماً، منها (100) يوم خارجيا في البحرين وبلغاريا والمدة الباقية داخلياً، شارك خلالها السباحون في عدد من البطولات الرسمية بهدف رفع مستوياتهم وتطويرهم قبل خوض منافسة بطولة الخليج. وتعول اللجنة الاولمبية كثيراً على لعبة السباحة في تحقيق الميداليات الاولمبية، والوقوف على جدية استراتيجية اتحاد اللعبة ومدى إمكانية الاستمرار فيها من عدمه؛ لأن السباحة من الالعاب الفردية التي ستعتمد عليها لتحقيق ميداليات أولمبية وقارية، بعد رصد مبلغ (480 مليوناً) يمنح للنوادي الـ170 في المملكة لتحفيز جهودها في تنشيط مختلف الألعاب، بالارتكاز على مشاركتها والنتائج التي تحققها ضمن نظام «نقاط موحّد» تم تصميمه خصيصاً لهذا الهدف. وسيتم توزيع الدعم المالي وفق عدد النقاط الإجمالي الذي يحصده النادي عبر أدائه في مختلف المسابقات في جميع الرياضات، وسيكون الموسم القادم نقطة الانطلاق باختيار 10 ألعاب مختلفة يصل مجموع نقاطها الإجمالي إلى 800 نقطة، وتشمل الألعاب الـ10: الكرة الطائرة، كرة السلّة، كرة اليد، ألعاب القوى، التنس الأرضي، التايكواندو، الكاراتيه، كرة الطاولة، السباحة والدراجات الهوائيّة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.