شكرا لقرائتكم خبر عن 47 محافظة تستعد لانطلاق النسخة الثانية من دوري المدارس والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

عقدت اللجنة الإشرافية لدوري المدارس في مقر الهيئة العامة للرياضة بمدينة الرياض اجتماعها الأول للموسم الثاني من مشروع دوري المدارس 2019 /‏ 2020 لكرة القدم الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع وزارة التعليم.

وقدم وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة للإعلام والعلاقات رئيس اللجنة الإشرافية لدوري المدارس الدكتور رجاءالله السلمي باسم أعضاء اللجنة، الشكر والتقدير للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة ووزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، على ما يحظى به مشروع دوري المدارس من دعم واهتمام ومتابعة في سبيل تحقيق أهدافه المنشودة المتمثلة في صناعة جيل يسهم في تحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية، مبيناً أن «نجاح النسخة الأولى من دوري المدارس في الموسم الماضي يدفع اللجنة الإشرافية وكافة اللجان العاملة إلى بذل مزيد من الجهد والعمل لنجاح النسخة الثانية القادمة من الدوري».

وتم في الاجتماع مناقشة جميع الترتيبات الخاصة بالنسخة الثانية من دوري المدارس للموسم 2019 /‏ 2020، وذلك في حضور عضو اللجنة رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المدرسية علي الشعيلان، وعضو اللجنة مدير مشروع دوري المدارس جميل فلاته، حيث تعكف اللجنة على وضع اللمسات الأخيرة لإقامة ورش عمل لمدربي ومراقبي ومنسقي دوري المدارس ووضع البرنامج الزمني للدوري الذي سيقام في أكثر من 47 محافظة على مستوى المملكة وتدشينه في حفل خاص، إلى جانب وقوف اللجنة الإشرافية على نتائج الدوري في الموسم الماضي وتجهيز كافة المتطلبات لنسخة هذا الموسم.

وكانت الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع وزارة التعليم أطلقت الموسم الماضي 2018 /‏ 2019 دوري المدارس كمشروع وطني لصناعة جيل جديد من المواهب الكروية لتحقيق إنجازات لرياضة كرة القدم السعودية والذي يستمر لمدة خمس سنوات، إذ أقيم في 47 محافظة بمشاركة أكثر من 118000 طالب من مختلف مراحل التعليم العام «الثانوية والمتوسطة والابتدائية»، مثلوا أكثر من 5441 فريقا، أثمرت النسخة الماضية عن اختيار نادي ريال مدريد الإسباني لـ 40 لاعبا للمشاركة في المعسكر الصيفي التدريبي الذي أقيم صيف هذا العام في مدينة مدريد، واختيار ثلاثة لاعبين لمعسكر مماثل في نادي ريال أفيدو الإسباني.