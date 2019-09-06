شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يستحدث جائزة «لاعب الشهر» والان مع التفاصيل
جدة - خالد شويل - عبدالرحمن الحجاب (الرياض)استحدثت إدارة نادي الشباب بشكل رسمي جائزة «لاعب الشهر» التي تمنح بعد نهاية كل شهر للاعب الأفضل بناء على تقييمات الجهاز الفني، إضافة إلى تصويت الجماهير، حيث يتم ترشيح 3 لاعبين من قبل الجهاز الفني بناء على أدائهم في المباريات الرسمية للفريق، وانضباطهم في التدريبات اليومية خلال كل شهر، ومن منطلق إشراك الجماهير والمحبين سيكون الحسم من قبل الجماهير، وذلك من خلال التصويت للاعب الأفضل عبر إحدى قنوات النادي الإعلامية.
وتأتي هذه الخطوة تحفيزاً للاعبي الفريق الأول لكرة القدم لتقديم الأفضل، على أن تقدم الجوائز من شركاء ورعاة النادي، ويسلمها المدير الفني للفريق.
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