سييرا يؤجل تشكيلة ضمك

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)@almas_adel قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا الاكتفاء بالمناورات الكروية خلال تحضيراته الفنية لمواجهة فريق ضمك يوم الجمعة القادم، على ملعب المحالة في أبها، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير

قرر مدرب فريق الاتحاد سييرا الاكتفاء بالمناورات الكروية خلال تحضيراته الفنية لمواجهة فريق ضمك يوم الجمعة القادم، على ملعب المحالة في أبها، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، إذ سيستأنف الفريق الكروي تدريباته اليوم الجمعة استعدادا للمباراة القادمة، وسينتظر «الداهية» سييرا عودة اللاعبين الدوليين للتدريبات يوم الأربعاء القادم عقب فراغهم من المشاركة مع المنتخب السعودي في أيام الفيفا، من أجل تحديد العناصر الأساسية والأسلوب الفني الذي سينتهجه في مواجهة ضمك المرتقبة، هذا وتقرر مغادرة بعثة النمور إلى أبها يوم الخميس القادم من أجل إنهاء التحضيرات الفنية لمباراة ضمك، الذي يطمح من خلاله المدرب سييرا إلى تحقيق ثاني الانتصارات وحصد النقاط الثلاث في لقاء ضمك المرتقب.

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