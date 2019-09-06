شكرا لقرائتكم خبر عن جوليانو أفضل من غوميز وهالك والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - مسعد العضياني (الرياض)

فاز محترف فريق نادي النصر النجم البرازيلي جوليانو دي باولا بالاستفتاء الجماهيري الذي كان برعاية الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي حول اللاعب المتوقع فوزه بجائزة الحذاء الذهبي في دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية 2019.

واستطاع جوليانو أن يكتسح نتيجة الاستفتاء عندما تحصل على نسبة 58% كأعلى نسبة تصويت، بينما تحصل الفرنسي غوميز لاعب الهلال على نسبة 40 %، وتحصل هالك على 2%، ووصل اللاعب الياباني عند 1% كأقل نسبة، وأشعلت جماهير النصر والهلال حساب الاتحاد الآسيوي بتفاعل لافت بلغ 431 ألف مشاركة مع استفتاء نشره «الآسيوي» الأربعاء لمدة يوم واحد حول توقعات هداف دوري الأبطال، وتضمن البرازيلي جوليانو، والفرنسي غوميز لاعبي النصر والهلال.

وكان الاتحاد الآسيوي قد اختار 4 أسماء مرشحة لحصد جائزة الحذاء الذهبي كان من بينهم لاعب النصر جوليانو، ولاعب الهلال الفرنسي غوميز، إضافة إلى مهاجم شنغهاي الصيني المحترف البرازيلي هالك، والياباني شينزو كوروكي.