شكرا لقرائتكم مصر المقاصة يشارك في دورة الجونة الودية غدا استعدادًا للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسافر فريق مصر المقاصة إلى الجونة، اليوم الجمعة، حيث يستعد أبناء الفيوم للمشاركة في دورة الجونة الودية التي تنطلق غدا السبت 7 سبتمبر على ملاعب الفريق الساحلي بمشاركة 4 فرق هي مصر المقاصة، الجونة، حرس الحدود وأسوان استعدادًا للموسم الكروى 2019-2020. وتنتهى منافسات دورة الجونة الودية يوم 10 سبتمبر الجارى الذى يشهد مباراتى النهائى والمركزين الثالث والرابع. كان الفريق قد عاد الى التدريبات الثلاثاء الماضي بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين لمدة ثلاثة أيام عقب وداع كأس مصر بالخسارة أمام الزمالك في ربع النهائي بهدف نظيف.

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