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إيطاليا تحقق إنتصارًا تاريخيا في تصفيات "يورو 2020"

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إيطاليا تحقق إنتصارا تاريخيا في تصفيات يورو 2020

الجمعة 6 سبتمبر 2019

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إيطاليا تحقق إنتصارًا تاريخيا في تصفيات

كتب

الخليج 365

حقق المنتخب الإيطالي إنجازا تاريخيا مع المدرب روبرتو مانشينى، بعد الفوز الثمين، الذى حققه مساء الخميس، على مضيفه منتخب أرمينيا، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع المنتخبين، على ملعب "فازجين سارجسيان"، ضمن منافسات المجموعة العاشرة، من تصفيات يورو 2020.

 

ذكر موقع "فوتبول إيطاليا"، أنه للمرة الأولى، التى  ينجح فيها منتخب إيطاليا فى تحقيق 5 انتصارات متتالية فى تصفيات أوروبا، وتسجيله 16 هدفا وتلقيه هدفين فقط. 

 

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وتخطى منتخب الأزورى مع مانشينى، إنجاز كلا من فيتشينى فى عام 1987 وأنطونيو كونتى عام 2014، بتحقيقهم 4 انتصارات متتالية.  

 

وعزز منتخب إيطاليا، صدراته لجدول ترتيب المجموعة العاشرة، برصيد 15 نقطة، بعد تغلبه على منتخب أرمينيا، بنتيجة 3 – 1.

 

ويستعد المنتخب الإيطالي، لمواجهة منتخب فنلندا، يوم الأحد المقبل فى الجولة السادسة من تصفيات يورو 2020.  

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