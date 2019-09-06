شكرا لقرائتكم خبر عن «الصغار» يجمعون نجوم العميد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) عقد المشرف العام على الفئات السنية بنادي الاتحاد حمزة إدريس اجتماعاً مع لاعبي الفئات السنية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود الفنية في المرحلة القادمة للوصول لنتائج إيجابية ترضي تطلعات محبي النادي. وشهدت تدريبات الفئات السنية حضور ومتابعة الرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع، وقائد الفريق السابق الكابتن محمد نور والأجهزة الإدارية للفئات السنية بالنادي، يأتي ذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد الفئات السنية. من جانب آخر، أكملت إدارة النادي صباح أمس إجراءات تسجيل الحارس يوسف أحمد الحمضي في فريق درجة الناشئين بالنادي، قادماً من نادي النصر الذي شارك معه في السنوات الماضية وحقق العديد من البطولات.

عقد المشرف العام على الفئات السنية بنادي الاتحاد حمزة إدريس اجتماعاً مع لاعبي الفئات السنية، مشدداً على ضرورة مضاعفة الجهود الفنية في المرحلة القادمة للوصول لنتائج إيجابية ترضي تطلعات محبي النادي. وشهدت تدريبات الفئات السنية حضور ومتابعة الرئيس التنفيذي للنادي حمد الصنيع، وقائد الفريق السابق الكابتن محمد نور والأجهزة الإدارية للفئات السنية بالنادي، يأتي ذلك قبل انطلاقة الموسم الجديد الفئات السنية. من جانب آخر، أكملت إدارة النادي صباح أمس إجراءات تسجيل الحارس يوسف أحمد الحمضي في فريق درجة الناشئين بالنادي، قادماً من نادي النصر الذي شارك معه في السنوات الماضية وحقق العديد من البطولات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر «الصغار» يجمعون نجوم العميد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.