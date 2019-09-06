شكرا لقرائتكم خبر عن برانكو يصل اليوم.. وآل فتيل يواصل التأهيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الداموك (جدة) تحت أنظار مساعد المدرب الوطني مازن بهكلي، واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، خلال فترة التوقف التي تعيشها المسابقات

تحت أنظار مساعد المدرب الوطني مازن بهكلي، واصل الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي تدريباته على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل، خلال فترة التوقف التي تعيشها المسابقات السعودية ، وسط غياب المدرب الكرواتي برانكو الذي غادر للصين من أجل حضور مؤتمر مدربي النخبة في آسيا، إلى جانب الدوليين المشاركين مع منتخبات بلدانهم. ومن المتوقع أن يصل الكرواتي برانكو فجر اليوم بعد نهاية المناسبة، فيما واصل محمد آل فتيل برنامجه العلاجي والتأهيلي بإشراف الجهاز الطبي بالنادي، بعد الإصابة التي لحقت به مؤخراً. كما تقرر وصول لاعب خط الوسط الجزائري يوسف البلايلي في العاشر من سبتمبر بعد فراغه من مباراة منتخب بلاده أمام بنين التاسع من نفس الشهر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برانكو يصل اليوم.. وآل فتيل يواصل التأهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.