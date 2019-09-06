الفيصل.. عين المسؤول وروح المشجع

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) بعين المسؤول وروح المشجع، هكذا بدا رئيس هيئة

بعين المسؤول وروح المشجع، هكذا بدا رئيس هيئة الرياضة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، خلال المباراة الودية التي جمعت الأخضر والمنتخب المالي ضمن استعدادات الأخضر لتصفيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، مستغلاً المناسبة لتدوين ملاحظاته ومشاركة الجماهير آراءهم ومشاعرهم أيضاً، حيث حرص خلالها على تفقد ملعب الأمير محمد بن فهد والالتقاء بالجماهير الحاضرة، والاستماع لملاحظاتهم حول الخدمات المقدمة في نقاط البيع الموزعة حول جنبات الملعب. وأظهرت لقطات الفيديو التي بثها حساب "الخليج 365" الرياضي على تويتر الأمير عبدالعزيز بن تركي وهو يتجول ويناقش الجماهير ويشتري مثلجات له ولمشجع صغير أثناء حضور المباراة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.