شكرا لقرائتكم خبر عن أول اختبار.. أخضر رينارد يقنع والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح الحربي (جدة)

فوائد فنية جمة خرج بها المدرب الفرنسي رينارد المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، عقب التعادل الودي الذي خرج به أمام مالي بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما (الخميس) على استاد الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن معسكر الأخضر بالمنطقة الشرقية، استعداداً لمواجهة المنتخب اليمني 10 سبتمبر الجاري ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023.

وجاءت المباراة متوسطة المستوى، إلا أنها كانت فرصة للمدرب للوقوف على مستويات اللاعبين لاسيما في خط الهجوم حيث اعتمد على اللاعب الشاب عبدالله الحمدان كمهاجم، وأثبت أنه مشروع مهاجم جيد بتحركاته المزعجة داخل منطقة الجزاء، فيما دفع باللاعب هارون كمارا كرأس حربة صريح إلى جواره في منتصف الشوط الثاني.

وتقدم الضيف عن طريق أداما تراوري (د:38) بعد أن توغل وسدد في شباك عبدالله المعيوف.

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وتعادل للأخضر سالم الدوسري (د:53) بعد أن سدد الكرة مباشرة من تمريرة عبدالله الحمدان على يمين دجي ديارا حارس مالي.

من جهة أخرى، تصدر منتخب فلسطين المجموعة الرابعة التي تضم بجانبه المنتخب الوطني ومنتخبات اليمن وسنغافورة وفلسطين وأوزبكستان، بعد تغلبه على الأخير بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب «فيصل الحسيني الدولي».

جاءت الأهداف عن طريق كل من: عدي الدباغ (د:60) وإسلام البطران (د:84)، ليحصد منتخب فلسطين 3 نقاط ويتصدر المجموعة، فيما بقي منتخب اوزبكستان دون نقاط متذيلا الترتيب.

وفي سنغافورة تعادل صاحب الأرض والجمهور مع منتخب اليمن بهدفين لكل منهما سجل لسنغافورة: احسان أحمد (د:27)، محمد رملي (د:51)، فيما سجل لليمن: عبدالواسع المطري (د:34)، محسن قراوي (د:45)، ليحصل كل منتخب على نقطة واحدة.