شكرا لقرائتكم خبر عن مشاركة المواليد مع الأخضر «نظامية» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله المرزوق (الرياض)

بدد مصدر مسؤول في الاتحاد السعودي لكرة القدم، المخاوف والشكوك التي كانت تعتري مشاركة نجم نادي الاتحاد هارون كمارا، وأقرانه مع الأخضر لاسيما وأن ناديه قد أصدر بياناً مطلع أغسطس الماضي أعلن فيه استبعاد اللاعب من قائمة دوري أبطال آسيا مبرراً ذلك الإجراء بالحرص على سلامة موقف النادي.

وبرغم تطمينات رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، آنذاك، بسلامة موقف النادي من مشاركة أي لاعب من فئة المواليد شريطة أن يحمل اللاعب جواز سفر سعوديا وعدم مشاركته سابقاً مع أي منتخب في أي بطولة من بطولات الفيفا إلا أن الأندية السعودية فضلت عدم مشاركة اللاعبين المواليد في بطولة دوري أبطال آسيا خاصة النصر والاتحاد.

ففي الوقت التي ضمت قائمة مدرب المنتخب الوطني الفرنسي هيرفي رينارد، مهاجم الاتحاد هارون كمارا،على رأس قائمة المهاجمين، بدأ الرياضيون بالتساؤل عن سلامة موقف المنتخب واللاعب في المشاركة في التصفيات التأهيلية لكأس العالم 2022 التي تندرج ضمن البطولات الرسمية التي ينظمها الفيفا. "الخليج 365" بدورها وضعت هذا التساؤل قيد البحث والتقصي حتى حصلت على الإجابة من مصدر مسؤول باتحاد القدم تحتفظ باسمه، فقال: لوائح كل بطولة تختلف عن الأخرى فالفيفا في أنظمته يختلف جزئياً عن أنظمة نظيره الآسيوي فالأول يستوجب أن يحمل اللاعب جواز السفر للبلد الذي سيلعب فيه مما يعني سلامة موقف منتخبنا من مشاركة هارون كمارا، أما الآسيوي فيشترط وجود بطاقة الهوية الوطنية لإصداربطاقة مشاركة اللاعب في بطولاته.