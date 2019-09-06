شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يختتم استعداداته لمواجهة فريق دبا الحصن الاماراتى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم اليوم الجمعة فريق طلائع الجيش بقيادة البرازيلى سيرجيو فارياس استعداداته لمواجهة فريق دبا الحصن الاماراتى ودياً والمقرر لها الخامسة عصر غداً السبت على ستاد جهاز الرياضة العسكرى . وحقق فريق طلائع الجيش فوزا علي نظيره أسوان بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعتهما عصرالأربعاء الماضى فى إطار الاستعداد للموسم الجديد ، و سجل هدفي الطلائع حسام باولو وأحمد داوودا وقيد الطلائع فى قائمته 29 لاعباً هم محمد بسام ومحمد شعبان ومصطفى محمود ومحمد ناصف وعاصم صلاح وخالد سطوحى وعلى أحمد مهاب وأبو المجد بوشا وأحمد سمير وفرانك ستيفن وحسن يوسف ومحمد رزق وتالا نداى وأحمد هانى حسينى ، عمرو السيسى ومهند لاشين وناصر منسى ومحمود سامى والفلسطينى مشيل ميلاد طارق وحسام باولو وأحمد دواوودا والغينى تراورى وأحمد عبد الرحمن زولا وكريم ممدوح وأحمد علاء وأحمد كابوريا وإسلام سرى وأحمد سامى وكريم طارق ". Advertisements وأنهى طلائع الجيش بطولة الدورى محتلا المركز الثامن برصيد 41 نقطة بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 10 لقاءات وتعادل فى 11 وخسر 13 مباراة وسجل لاعبوه 41 هدفا وتلقت شباكهم 39.

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