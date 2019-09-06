شكرا لقرائتكم مرتضى منصور : باسم مرسى "هدية" للإنتاج وكنا بنطلعة إعارة صدقة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك إنه سمح بانتقال باسم مرسى مهاجم فريقه للإنتاج الحربى كهدية منه للفريق العسكرى. أضاف مرتضى فى تصريحات تلفزيونية :" بقالنا سنتين بنطلع باسم مرسي صدقة من غير أموال، وباسم هدية للإنتاج الحربي، حظه وقف خلاص معانا". Advertisements الجدير بالذكر أن باسم مرسى رحل للإنتاج الحربى مجانا. ويواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى نهائى كأس مصر فى المباراة المقرر لها الأحد المقبل على ملعب برج العرب.

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