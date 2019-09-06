شكرا لقرائتكم مرتضى منصور: التتويج ببطولة "رزق" وأطالب بقص نجيلة برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل طالب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك الجماهير بضرورة الالتزام والانضباط قبل مباراة فريقه وبيراميدز فى نهائى الكأس المقرر لها الاحد المقبل على ملعب برج العرب.

أكد رئيس الزمالك لقاء أُجري معه اليوم الخميس على هامش اليوم الأول للجمعية العمومية للأبيض أن لاعبى الفريق الأبيض سيجتهدون من اجل التتويج بلقب كأس مصر موضحا أن الفوز بأى بطولة يعد رزقا من عند الله.

أوضح مرتضى، أنه يطالب بقص النجيلة الموجودة في ستاد برج العرب لمباراة نهائي الكأس.

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