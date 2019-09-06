شكرا لقرائتكم أحمد مرتضى: الزمالك ان شاء الله يكسب الكأس وتبقى البطولة العاشرة ليا ولوالدي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادى الزمالك تتويج فريقه بلقب كأس مصر فى المباراة التى تجمع الأبيض وبيراميدز على ملعب برج العرب يوم الأحد المقبل. أضاف أحمد مرتضى فى تصريحات تلفزيونية :" ان شاء الله الزمالك يكسب الكأس وتبقى البطولة العاشرة ليا ولوالدي، والبطولة الثالثة لاخويا ولأول مرة اشوف الزمالك بينافس على الدوري للاسبوع قبل الأخير". وتأهل الزمالك إلى نهائى كأس مصر بعد الفوز على الاتحاد السكندرى بهدف دون رد بينما صعد بيراميدز إلى هذا الدور بعد الفوز على بتروجت بهدفين دون رد.

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