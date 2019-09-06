شكرا لقرائتكم الزمالك وبيراميدز.. فرجانى ساسى أغلى لاعب فى نهائى الكأس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصدر الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك قائمة أغلى اللاعبين فى مباراة نهائى الكأس التى ستجمع الفريق أمام بيراميدز.

ويلتقى فريقا الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى المباراة التى ستجمعهما مساء الأحد بملعب استاد برج العرب أمام 20 ألف مشجع.

وتصل القيمة التسويقية لفرجانى ساسى الى 2.5 مليون يورو، يليه أحمد الشناوى حارس بيراميدز وزميله عبد الله السعيد بقيمة 2 مليون لكل منهما.

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موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

وتعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر أولى مهام مدير إدارة المسابقات باتحاد الكرة والتى سيتم من خلالها تعيين مراقبى المباراة وغيرها من الأمور الرسمية التى تتخذ فى المباراة

ويلتقى الزمالك وبيراميدز فى نهائى بطولة كأس مصر فى المباراة التى ستقام بينهما على أرضية ملعب استاد برج العرب مساء الأحد 8 – 9 – 2019، على أرضية ملعب استاد برج العرب.

الحضور الجماهيري

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر فى واحدة من المفاجآت السعيدة للمارد الأبيض الذى ستزحف جماهيره نحو الملعب لحضور المباراة المرتقبة.