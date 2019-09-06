شكرا لقرائتكم بدء اختبارات "وارنر تيست" للحكام المرشحين للقائمة الدولية لعام 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقيمت مساء الخميس اختبارات اللياقة البدنية وارنر تيست للحكام المرشحين للقائمة الدولية لعام 2020 ، تحت أشراف جمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية الجديد ، ومعه عزب حجاج سكرتير عام اللجنة و وجيه أحمد ، حيث خضع للاختبارات 14 حكما للساحة و12 مساعدا.

وشارك في الاختبارات 26 حكما ومساعد دوليين ودرجة أولى مرشحين للشارة الدولية ، شهدت الاختبارات نجاح كل الدوليين البارزين وعلى رأسهم جهاد جريشة ومحمد عادل وأمين عمر ومحمود أبو الرجال ومحمد عزازى وأحمد شهاب ، بينما أخفق محمد الصباحى ومحمد الحنفى لشعورهم بالاصابة وأعتذر محمود عاشور عن الجرى لشعوره باصابة فى العضلة الخلفية قبل الاختبارات .